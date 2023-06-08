Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал 18:43

МО "Георгиевский" и МО "Александровский" потратят на игровые ноутбуки до 163 тысяч рублей

фото ЗакС политика МО "Георгиевский" и МО "Александровский" потратят на игровые ноутбуки до 163 тысяч рублей

Муниципалы из МО "Георгиевский" и МО "Александровский" собираются приобрести по одному ноутбуку для своих нужд. По случайному совпадению, муниципалитетам потребовалась одна и та же модель из игровой линейки Lenovo. На них готовы потратить до 163 тысяч рублей за каждый. Обе закупки были опубликованы 8 июня. 

Согласно аукционной документации, оба муниципалитета хотят приобрести 16-дюймовый Lenovo Legion 5 Pro Gen 6 на процессорах AMD Ryzen 7, с 16 ГБ оперативной памяти, хранилищем на 1 ТБ и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3070. В обеих закупках отмечается, что устройства должны поставляться без операционной системы. 

На сайте производителя отмечается, что ноутбук создан специально для " побед на игровом поле и за его пределами". 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что закупала администрация губернатора Петербурга в мае. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Александровский (бывший №75)
Пока еще нет голосов...
МО Георгиевский




Новости8 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама