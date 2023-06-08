МО "Георгиевский" и МО "Александровский" потратят на игровые ноутбуки до 163 тысяч рублей

Муниципалы из МО "Георгиевский" и МО "Александровский" собираются приобрести по одному ноутбуку для своих нужд. По случайному совпадению, муниципалитетам потребовалась одна и та же модель из игровой линейки Lenovo. На них готовы потратить до 163 тысяч рублей за каждый. Обе закупки были опубликованы 8 июня.

Согласно аукционной документации, оба муниципалитета хотят приобрести 16-дюймовый Lenovo Legion 5 Pro Gen 6 на процессорах AMD Ryzen 7, с 16 ГБ оперативной памяти, хранилищем на 1 ТБ и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3070. В обеих закупках отмечается, что устройства должны поставляться без операционной системы.

На сайте производителя отмечается, что ноутбук создан специально для " побед на игровом поле и за его пределами".

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что закупала администрация губернатора Петербурга в мае.

Константин Леньков