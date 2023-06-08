Производство автомобилей под возрождённым брендом "Волга" может начаться в 2024 году

Горьковский автозавод (ПАО "ГАЗ") собирается возродить производство автомобилей под брендом "Волга": инициатива должна воплотиться в жизнь летом 2024 года, передаёт в четверг, 8 июня, "Интерфакс".

Глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал, что обновлённый вид "Волги" общественности представят в ближайшее время. К производству автомобилей привлекут иностранных партнёров.

Собирать автомобили "Волга" будут на производственных мощностях автозаводов, ушедших из России.

Ранее на Горьковском автозаводе собирали такие иномарки, как Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) и Volkswagen Taos.

Отметим, что в России уже продают китайские автомобили JAC под возрождённым брендом "Москвич".