Смольный потратит до 7 млн рублей на разработку предложений о приоритетных отраслях экономики

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Смольного ищет поставщика, который сможет разработать предложения о приоритетных отраслях экономики города, которые обеспечили бы достижение долгосрочных целей социально-экономического развития. На эти работы могут потратить до 7 млн рублей, следует из закупки, опубликованной 8 июня.

Для этих целей потребуется разработать предложения по оценке реализации утвержденной стратегии социально-экономического развития Петербурга до 2035 года, а также проанализировать текущее состояние и потенциал города и оценить конкурентоспособность региона. Работы будут вестись в два этапа до конца 2024 года.

Напомним, в начале июня Смольный опубликовал проект постановления о создании совета при губернаторе по улучшению качества жизни. Его члены также займутся разработкой предложений по совершенствованию социальной сферы, в том числе и идеи по внесению изменений в стратегию социально-экономического развития Петербурга до 2035 года.

Константин Леньков