Продажи первичного жилья в Петербурге выросли более чем в полтора раза за май

В течение минувшего мая на рынке новостроек в Петербурге было заключено около 3,9 тысяч договоров долевого участия (ДДУ), сообщили 8 июня "Ведомости" со ссылкой на компанию "Циан.Аналитика". Это на 70% превышает показатели мая прошлого года.

Увеличение количества продаж изданию подтвердил ряд участников рынка, которые говорили об улучшении показателей наполовину и даже в два раза в зависимости от проекта. В то же время аналитики связывают нынешние показатели с эффектом низкой базы. Годом ранее в Петербурге было заключено лишь 2,3 тысячи договоров долевого участия, и это минимальный показатель с 2016 года.

В то же время тенденция оживления спроса на рынке прослеживается и в рамках текущего года. Майские показатели стали самыми высокими за пять месяцев, при этом разница в количестве сделок по сравнению с апрелем составила 15%. В то же время с января по май в городе было заключено 17 тысяч ДДУ, и это на 31% меньше значения аналогичного периода в прошлом году. Как отметили "Ведомости", фактически рынок первичной недвижимости вернулся в Петербурге к показателям 2017 года.

В мае появилась информация о том, что продажи петербургских девелоперов могли просесть на треть в первом квартале 2023 года.

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