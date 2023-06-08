Депутат Федоров призвал изъять в пользу России WhatsApp и Telegram

Депутат Евгений Федоров ("Единая Россия") выступил с идеей конфисковать в пользу России зарубежные мессенджеры WhatsApp и Telegram. Таким способом он прокомментировал известие о том, что WhatsApp намерен запустить каналы.

"Нужно просто конфисковать их, вот и все! Перехватить управление проектом и финансовые потоки, отобрать материальные активы и поставить на руководящие должности своих людей!" — поделился он соображениями с "Общественной службой новостей", отвечая на вопрос, каким из мессенджеров предпочтительнее пользоваться россиянам.

При этом Федоров допустил, что первое время "качество работы как Telegram, так и WhatsApp будет хромать", но потом исправится.

В мае мировой судья оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей за неудаление запрещенной информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ), что стало первым таким случаем для этого мессенджера.

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