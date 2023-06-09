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Новости 11:30

Реставрация "Троицы" Рублева займет до одного года

фото ЗакС политика Реставрация "Троицы" Рублева займет до одного года

Икона Андрея Рублева "Троица", в мае переданная Русской православной церкви, отправится на реставрацию. Об этом министр культуры Ольга Любимова рассказала "Известиям". Ориентировочно, работы в центре имени Грабаря могут занять до одного года.

"Это не забор, и не Том Сойер будет красить. Конечно, будет научный совет, параллельно нужно изготовить совершенно другого рода капсулу — еще серьезнее, еще безопаснее для этого образа", - отметила чиновница.

По окончании реставрации культурную ценность поместят в Троице-Сергиеву лавру. Любимова обратила внимание, что при лавре имеется музей, а значит, икона останется в государственной коллекции. За сохранность объекта будут нести ответственность и руководство музея, и Минкульт.

Ранее "Троица" хранилась в Третьяковской галерее. На ее перемещении настоял президент Владимир Путин.

фото: kremlin.ru


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