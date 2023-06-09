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Новости 11:54

В Петербурге сдадут в аренду здания закрывшихся консульств США, Латвии и Литвы

фото ЗакС политика В Петербурге сдадут в аренду здания закрывшихся консульств США, Латвии и Литвы

Петербургские чиновники объявили аукционы, на которых найдут арендодателей для зданий закрывшихся генконсульств США, Латвии и Литвы. Об этом пишет "Деловой Петербург". На сегодняшний день объектами распоряжается ГУП "Инпредсервис".

По условиям торгов, каждое из трех зданий сдадут на три года. При этом у Смольного будет возможность расторгнуть договор в одностороннем порядке "в случае возникновения потребности СПб в использовании объекта для размещения иностранных консульских учреждений".

Бывшее консульство Латвии (10-я линия Васильевского острова, 11) готовы сдать в аренду по минимальной цене 1,35 млн рублей в месяц, а за аренду бывшего консульства Литвы (улица Рылеева, 37) попросят не менее 1,1 млн рублей.


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