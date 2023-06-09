По делу о госизмене задержали бывшего сотрудника омского предприятия ОПК

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали мужчину, в прошлом работавшего на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Омской области. Как сообщает ТАСС, против него завели дело о государственной измене (ст. 275 УК).

Силовики считают, что фигурант занимался шпионажем в пользу Германии и передавал за рубеж некие секретные сведения о военных объектах Минобороны. За информационные услуги, по версии следствия, мужчина хотел облегчить себе получение гражданства ФРГ. Утверждается, что на контакт с представителями этой страны он вышел сам.

Принятые в нынешнем году поправки в федеральное законодательство сделали возможным пожизненное лишение свободы за госизмену.