Из-за попадания дрона в дом в Воронеже возбудили дело о теракте

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с попаданием беспилотного летательного аппарата в жилой дом на улице Белинского в Воронеже.

Произошедшее квалифицировали как теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, создавший угрозу гибели людей, повлекший причинение значительного ущерба и иные тяжкие последствия (п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК). По версии СК, неназванные фигуранты действовали в интересах украинских властей.

Согласно последним данным, в результате атаки на многоэтажку получили ранения трое человек, которым не потребовалась госпитализация.

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, беспилотник попал в пустое помещение. В ближайшее время решится вопрос о расселении жилья. Первые распоряжения по помощи жильцам уже отданы.