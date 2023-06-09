В Воронеже беспилотник влетел в жилой дом, есть пострадавшие

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил в своем Telegram-канале факт попадания 9 июня беспилотного летательного аппарата в жилой дом на улице Белинского (Воронеж).

По предварительным данным чиновника, пострадали двое человек. На месте происшествия работают представители спецслужб.

Медиапроект Baza пишет, что дрон мог взорваться.

В начале мая беспилотник упал на одно из зданий Кремля. В конце мая несколько дронов упали в Москве и ближнем Подмосковье.

UPD 11:00 Гусев уточнил, что число пострадавших выросло до трех человек, при этом никому из них не понадобилась госпитализация.

фото: Вести Воронеж / Telegram