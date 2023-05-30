Песков остался доволен работой ПВО во время атаки беспилотников на Москву

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил 30 мая удовлетворение работой Минобороны и сил ПВО во время утренней атаки беспилотных аппаратов. По его словам, глава государства выступать с заявлениями по поводу инцидента не планирует.

"Все сработали должным образом. Сработали хорошо. Хорошо сработала и система ПВО", — передает РИА "Новости" впечатления пресс-секретаря.

На вопрос о том, как в Кремле оценивают защищенность столицы, Песков отметил, что не может комментировать подобные вопросы, и повторил высказанные ранее положительные оценки в адрес Министерства обороны и сил противовоздушной обороны.

На вопрос о том, намерен ли президент Владимир Путин выступить с обращением по поводу произошедшего, Песков ответил отрицательно. "В настоящий момент каких-то специальных планов нет", — транслирует его слова "Интерфакс". Представитель Кремля добавил, что жертв атаки нет, как нет и "никакой угрозы для жителей Москвы и Подмосковья".

По данным Минобороны, в атаке на столицу участвовали восемь беспилотников, все из которых были поражены. По утверждению ведомства, три аппарата после подавления силами радиоэлектронной борьбы "потеряли управление и отклонились от намеченных целей". Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух пострадавших, госпитализация никому не потребовалась. Позже столичная прокуратура выступила с предупреждением о возможности административной и уголовной ответственности за распространение недостоверной, с точки зрения государства, информации о происшествии. Ориентироваться рекомендуют на заявления официальных ведомств и спикеров.