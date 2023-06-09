Центробанк сохранил на прежнем уровне величину ключевой ставки

Совет директоров Центробанка на заседании 9 июня оставил без изменений величину ключевой ставки, говорится в сообщении регулятора. Значение этого показателя держится на уровне 7,5% с сентября прошлого года.

Как отметили в ЦБ, показатель годовой инфляции перешел к росту "с пониженного уровня по мере выхода из его расчета низких значений месячных приростов цен мая — октября 2022 года и увеличения текущего инфляционного давления". По оценке на 5 июня, годовой темп прироста потребительских цен составил в стране 2,6%, в то время как в апреле он равнялся 2,3%.

В пересчете на год темпы роста цен составляют сейчас 4%. Инфляционные ожидания россиян находятся на повышенном уровне. "В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5-6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", — отметили в ЦБ.

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