В Смольном не поддержали идею застройки промзоны в Кировском районе

Проект многоэтажной жилой застройки на улице Калинина в Петербурге не нашел одобрения у сотрудников комитета по промышленной политике. Это отражено в опубликованном на сайте Смольного заключении, которое посвящено общественным обсуждениям проекта.

Чиновники сочли нецелесообразным предоставлять условно-разрешенный вид использования (УРВИ) "высотная застройка" промзоне. В прошлом году участок купила группа компаний "Страна Девелопмент". Речь идет о домах с адресами улица Калинина, 5 к. 1, улица Калинина, 7 к. 3, улица Калинина, 7 к. 7 и улица Калинина, 13. Застройщик с позицией городских властей не согласен.

"Реновация этой зоны создаст новую точку притяжения и улучшит качество жизни и жителей прилежащих районов, а кроме того, в целом, приведет к экономическому росту локации: создаст новые рабочие места, точки притяжения и архитектурно преобразит депрессивную местность", - приводит РБК Петербург слова пресс-службы девелопера.

В заключении о результатах общественных обсуждений указано, что рядом с участком находятся несколько промышленных предприятий. Они, в свою очередь, имеют санитарно-защитные зоны.