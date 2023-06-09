Путин пообещал через месяц приступить к размещению ядерного оружия в Белоруссии

Россия начнет размещение ядерного оружия на территории Белоруссии после 7-8 июля, сообщил президент Владимир Путин в пятницу. Заявление прозвучало в ходе его встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.

"По наиболее чувствительным вопросам, по которым мы с вами договаривались, все идет по плану — 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих вооружений. И сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений", — транслирует РИА "Новости" слова Путина, обращенные к Лукашенко.

В целом же ситуация с размещением вооружений идет в соответствии с планом, она стабильна, добавил Путин.

В апреле замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что для России ядерное оружие "имеет значение той самой скрепы, которая собирает государство".