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Новости 15:35

Набиуллина: В 2024 году экономика России полностью вернется к докризисному уровню

фото ЗакС политика Набиуллина: В 2024 году экономика России полностью вернется к докризисному уровню

Российская экономика окончательно вернется к докризисному уровню в 2024 году, спрогнозировала 9 июня глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции, собранной по итогам очередного совещания совета директоров финансового регулятора.

"По нашему прогнозу, с учетом постепенного замещения внешнего спроса внутренним, экономика полностью вернется к докризисному уровню в следующем году", — цитирует ТАСС слова Набиуллиной.

Ранее в пятницу совет директоров Банка России принял решение оставить на прежнем уровне величину ключевой ставки. Последняя неизменно держится на отметке 7,5 % годовых с сентября прошлого года.


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