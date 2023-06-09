Из-за демонтажа оград в доме-памятнике на Васильевском острове вызвали полицию

Петербургские градозащитники из движения "SOS СПб СНОС" днем 9 июня сигнализировали о демонтаже исторических оград в парадной доходного дома Нидермиллера (улица Репина, 27).

По словам рабочих, работы заказала администрация Василеостровского района. Зданию якобы предстоит консервация, а спиленные ограды предназначены для зарешечивания окон первого этажа.

Недовольные происходящим местные жители вызвали на место событий полицию и представителей ГУЖА. Чиновники заявили, что не санкционировали демонтаж, выразив намерение помешать подрядчику.

Дом Нидермиллера построен в середине 1910-х годов и признан выявленным памятником.

фото: SOS СПб СНОС / Telegram