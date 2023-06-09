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Новости 16:27

Суд оштрафовал политолога Крашенинникова* по "иноагентскому" протоколу

фото ЗакС политика Суд оштрафовал политолога Крашенинникова* по "иноагентскому" протоколу

Суд в Екатеринбурге выписал штраф в размере 30 тысяч рублей политологу и публицисту Федору Крашенинникову*, о чем сообщают "Вечерние Ведомости".

Его признали виновным в отсутствии "иноагентской" маркировки у публикаций (ч. 4 ст. 19.34 КоАП).

В реестре Минюста политолог числится с сентября. Он находится за пределами России и ведет эфиры на YouTube.

Аналогичный протокол о нарушении порядка деятельности иностранного агента, составленный на писателя Дмитрия Быкова**, 9 июня поступил в один из московских судов.

*Минюст внес Федора Крашенинникова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Дмитрия Быкова в единый реестр иноагентов


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