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Новости 16:42

Руководство ККИ доукомплектовали новым замом

фото ЗакС политика Руководство ККИ доукомплектовали новым замом

Новым заместителем председателя комитета по контролю за имуществом стал Дмитрий Абашев, бывший начальник отдела земельного контроля. Теперь в комитете снова четыре заместителя главы. В пресс-службе ведомства уточнили, что Абашев приступил к работе в начале недели. 

Абашев пришел в ККИ в 2016 году. Начал с поста ведущего специалиста отдела контроля центральных районов Петербурга, затем перешел в отдел земельного контроля, который возглавил в 2018 году. 

Напомним, в начале июля Казбека Боллоева, который до прихода в Смольный работал исполнительным директором в цирке на Фонтанке, повысили до первого заместителя.

Константин Леньков


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