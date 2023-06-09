Руководство ККИ доукомплектовали новым замом

Новым заместителем председателя комитета по контролю за имуществом стал Дмитрий Абашев, бывший начальник отдела земельного контроля. Теперь в комитете снова четыре заместителя главы. В пресс-службе ведомства уточнили, что Абашев приступил к работе в начале недели.

Абашев пришел в ККИ в 2016 году. Начал с поста ведущего специалиста отдела контроля центральных районов Петербурга, затем перешел в отдел земельного контроля, который возглавил в 2018 году.

Напомним, в начале июля Казбека Боллоева, который до прихода в Смольный работал исполнительным директором в цирке на Фонтанке, повысили до первого заместителя.

Константин Леньков