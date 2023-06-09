Бывшая директор Ленинградского зоопарка не смогла оспорить в суде свое увольнение

Петроградский районный суд Петербурга занял сторону Смольного в его тяжбе с бывшим директором Ленинградского зоопарка Ириной Скибой, которая оспаривала свое осеннее увольнение. Как сообщает "Фонтанка", суд также отклонил ее требование о компенсации 100 тысяч рублей морального ущерба. За вынужденные прогулы с комитета по культуре истица хотела взыскать еще и 1,3 млн рублей. Ей отказали по всем пунктам.

На суде Скиба пожаловалась на то, что комитет мешал ей проходить лечение. У чиновников иное мнение и сведения на этот счет: дата решения о ее увольнении совпала с датой оформления больничного, причем последний был составлен без медицинского осмотра.

"У нас в зоопарке люди и по полгода болели, последний раз — 8 месяцев. Я не понимала, зачем меня так быстро увольнять. Я бы вышла, и меня спокойно уволили", - рассказала заявительница на заседании.

Чиновники утверждают, что долгое время искали экс-директора зоопарка, чтобы официально оформить увольнение. Больничные Скиба оформляла до начала декабря. На суде не подтвердился рассказ Скибы о пребывании в стационаре.

В марте КСП опубликовала результаты проверки хозяйственной деятельности зоопарка. Аудит выявил, что возглавляемая Скибой администрация учреждения систематически заключала сомнительные контракты. Выполнение части из них у проверяющих подтвердить не получилось. В некоторых случаях контрагентами выступали действующие сотрудники.