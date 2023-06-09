ЛДПР захотела называться именем Жириновского

Сенаторы и депутаты от ЛДПР внесли 9 мая на рассмотрение Госдумы законопроект о праве партий указывать имена основателей в своих названиях. Нынешняя редакция закона "О политических партиях" лишает организации такой возможности, что мешает либерал-демократам включить в свое название имя Владимира Жириновского.

"Старейшая политическая партия современной России <...> не имеет возможности использовать в наименовании фамилию и имя одного из ее выдающихся основателей и лидера — Владимира Вольфовича Жириновского", говорится в пояснительной записке о невозможности ЛДПР скорректировать свое название в желательном для авторов проекта ключе.

Соавторы проекта предложили изменить п. 2 ст. 6 закона "О политических партиях" так, чтобы норма допускала использование в их названиях фамилий выдающихся деятелей. В качестве примера они указали, что нынешняя ЛДПР могла бы называться "Либерально-демократической партией России им. В. В. Жириновского (ЛДПР)" либо же "Либерально-демократической партией России — партией Жириновского (ЛДПР)".

В настоящее время законодательство содержит прямой запрет на использование в названиях партий "наименований органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также имени и (или) фамилии гражданина", следует из текста соответствующего закона.

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Спустя год его преемник Леонид Слуцкий объявил о планах создания нейросети "Жириновский", которая могла бы моделировать позицию умершего политика относительно разнообразных явлений современности.