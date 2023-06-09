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Новости 17:45

В Петербурге починили больницу Иоанна Кронштадтского

фото ЗакС политика В Петербурге починили больницу Иоанна Кронштадтского

Спустя два с лишним года после жалобы, поступившей в Смольный на неудовлетворительное техническое состояние больницы Иоанна Кронштадтского ее привели в порядок по распоряжению губернатора Александра Беглова. Об этом сообщает пресс-служба петербургского правительства.

Капитальный ремонт затронул фасад и крышу учреждения, которому на следующей неделе исполнится 75 лет. Кроме того, здание больницы дополнительно утеплили.

"Город становится востребованным туристическим центром. Развивается транспортная инфраструктура, благоустраиваются общественные пространства", - отметил губернатор.

Беглов считает, что презентабельный внешний облик Кронштадта важно сохранять на фоне воплощаемого в жизнь проекта "Остров фортов".

фото: gov.spb.ru


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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