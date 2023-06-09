Половина от запланированного количества паркоматов появилась на Петроградской стороне

Комитет по транспорту отчитался 9 июня об успехах в подготовке Петроградского района к включению в зону платной парковки, которое должно произойти с начала следующего месяца. По утверждению сотрудников, работы вышли "на финишную прямую".

"В районе завершаются работы по нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков, паркоматов и информационных табличек", — оповестил Telegram-канал комитета.

В целом к настоящему времени здесь установлено 80 % необходимых дорожных знаков и половина от необходимых паркоматов.

"На Петроградской стороне будут установлены 80 паркоматов, 40 из них уже стоит, и мы сейчас продолжаем их установку. Планируем до конца месяца все их поставить на свои места, запустить, наладить, и с 1 июля они уже в полной мере будут работать", — заявил по этому поводу глава Городского центра управления парковками Михаил Курдяев.

Всего к 1 июля на территории района должно появиться 1,1 тысячи информационных табличек и более 3,4 тысячи дорожных знаков.

Ранее депутат Заксобрания Борис Вишневский обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой ввести мораторий на снятие шлагбаумов на Петроградской стороне. По его словам, местные жители стремятся защитить дворы от наплыва автомобилистов, не желающих платить за парковку, и потому вынуждены устанавливать заграждения. При этом сделать это в соответствии с законом горожане не успевают из-за сложностей с процедурой оформления придомовых территорий в собственность, написал он.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"