Устроившему стрельбу в петербургской школе подростку продлили арест

Калининский районный суд Петербурга продлил срок содержания в следственном изоляторе Даниилу Полякову до 13 июля.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, под стражей он пробудет как минимум до 13 июля. С продлением предварительной меры несовершеннолетний фигурант дела о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК) спорить не стал.

По версии следствия, в апреле подросток явился в центр образования №633 с пневматическим пистолетом и открыл стрельбу, нанеся телесные повреждения пятерым учащимся. Госпитализация никому из них не понадобилась.

Поляков состоит на учете у комиссии по делам несовершеннолетних.