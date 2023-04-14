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Новости 18:23

Открывшего стрельбу из пневматики петербургского школьника отправили в СИЗО

фото ЗакС политика Открывшего стрельбу из пневматики петербургского школьника отправили в СИЗО

Калининский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и постановил поместить под стражу несовершеннолетнего жителя города Даниила Полякова. Его преследуют по делу о хулиганстве с использованием оружия (ч. 2 ст. 213 УК).

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, под арестом подросток пробудет как минимум до 12 июня. Его задержали накануне.

По версии следствия, фигурант произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в центре образования №633, расположенном на проспекте Науки. Таким образом он нанес повреждения пятерым школьникам, жизни и здоровью которых, по последним данным, уже ничего не угрожает.

Известно, что Поляков состоит на учете комиссии по делам несовершеннолетних.


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