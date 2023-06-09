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Новости 18:50

Суд обязал вернуть исторический облик бывшему особняку на Петроградской стороне

фото ЗакС политика Суд обязал вернуть исторический облик бывшему особняку на Петроградской стороне

Администрацию школы имени Лихачева обязали вернуть исторический облик принадлежащему ей зданию на Ординарной улице, 6. Об этом пишет издание "Канонер". Дом известен как особняк Шафровой, построенный в конце XIX века. В последние годы он стоит заброшенным, тогда как сама школа располагается в другой части Петроградского района.

В 2020 года в бывшем особняке завершились ремонтные работы, результаты которых не понравились комитету по охране памятников. Фактически была совершена реконструкция: дореволюционному зданию добавили мансарду, что запрещено законодательством.

По словам начальника юридического управления КГИОПа Жанны Трушиной, суд дал школе на устранение нарушений полтора года. Учреждение также оштрафовали на 100 тысяч рублей.

фото: V_Malyj, Citywalls.ru


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