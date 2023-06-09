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Новости 18:48

Собянин выдвинется на выборы мэра Москвы от "Единой России"

фото ЗакС политика Собянин выдвинется на выборы мэра Москвы от "Единой России"

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин заявил 9 июня о намерении баллотироваться на предстоящих в сентябре выборах столичного градоначальника. Выдвигаться он будет от "Единой России".

"Я принял решение вновь баллотироваться на пост мэра Москвы. Решение непростое и очень ответственное. <...> От всей души благодарю своих товарищей по партии "Единая Россия" за выдвижение на пост мэра", — говорится в обращении, опубликованном в пятницу вечером на сайте Собянина.

О поддержке Собянина перед этим заявил на конференции московского отделения партии секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. "Задача "Единой России" — обеспечить безусловную победу Сергея Собянина на выборах мэра Москвы", — приводит пресс-служба партии его слова.

В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин , если тот решит вновь идти на выборы мэра столицы. В тот же день Мосгоризбирком постановил, что голосование продлится три дня подряд с 8 по 10 сентября.


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