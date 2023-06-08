Голосование на выборах мэра Москвы растянут на три дня

Мосгоризбирком на заседании 8 июня постановил, что голосование на выборах мэра столицы будет длиться три дня с 8 по 10 сентября, сообщил "Интерфакс". Председатель избиркома Ольга Кириллова напомнила, что ранее многодневное голосование применялось из-за пандемии коронавируса, и выразила мнение, что москвичам такая практика пришлась по вкусу.

"Насколько я владею информацией, москвичам эта практика понравилась, потому что выходные дни, где-то смог, где-то не смог. Количество людей, которые имели возможность принять участие в выборах, таким образом, увеличилось", — заявила она.

Сейчас опасность коронавируса не столь велика, как прежде, однако "Москва всегда внедряет новые технологии", продолжила Кириллова. Она отметила, что часть избирателей голосует дистанционно, а другие предпочитают использовать бумажные бюллетени. "Здесь мы не ограничиваем право тех, кому нравится бумага <...>, кто в силу каких-то убеждений не доверяет электронному голосованию", — прибавила председатель МГИК.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков выразил уверенность, что глава государства поддержит кандидатуру действующего мэра Москвы Сергея Собянина, если тот соберется участвовать в выборах.

Ранее стало известно о том, что голосование на выборах губернатора Псковской области также продлится три дня.