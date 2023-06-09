Беглов подписал городской закон о газификации жилья за счет маткапитала

Губернатор Александр Беглов подписал изменения в закон Петербурга о возможности расходовать на газификацию жилья средства регионального материнского капитала. Документ опубликован 9 июня на сайте администрации города.

Авторами поправок выступили депутаты Заксобрания от "Единой России" Марина Макарова, Александр Ржаненков и Денис Четырбок. Депутаты полагают, что газификация домов представляется затратной для ряда петербургских семей. При этом подписанный закон будет распространяться не только на домовладения непосредственно в черте Петербурга, но также и на те, что расположены на территории Ленинградской области.

Сейчас величина регионального маткапитала составляет 194 тысячи рублей, он предоставляется семьям при рождении третьего и последующих детей.