Петербургские единороссы хотят разрешить тратить маткапитал на газификацию жилья

Единороссы из петербургского парламента внесли на рассмотрение коллег законопроект, по которому материнский капитал может быть потрачен на газификацию жилья. Документ подготовили депутаты Денис Четырбок, Марина Макарова и Александр Ржаненков. Авторы идеи полагают, что в сегодняшних реалиях расходы на полную газификацию домовладений остаются высокими, порой превышая 200 тысяч рублей: жильцы, в частности, должны тратиться на оборудование и проведение трубы от участка в дом.

"Конечно, для многих это неподъёмный груз, особенно для молодых семей, и здесь, считаю, хорошим подспорьем мог бы стать материнский капитал. Наша задача — дать возможность, а каждая семья пусть уже сама решает, как ей расходовать положенные средства — для строительства дома, получения образования или газификации", - опубликовал Четырбок свой комментарий к инициативе в авторском Telegram-канале.

Действие законопроекта распространяется также на участки земли в Ленинградской области.

В нынешнем году материнский капитал в Петербурге составляет свыше 194 тысяч рублей.