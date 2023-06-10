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Новости 13:52

После жалоб на "Зверей" в рамках ПМЭФ объявили концерт "Чижа&Co"

фото ЗакС политика После жалоб на "Зверей" в рамках ПМЭФ объявили концерт "Чижа&Co"

Комитет по культуре в своем сообществе "ВКонтакте" объявил о том, что в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума 16 июня на Дворцовой площади выступят группы "Чиж&Co" и "Джанго". Традиционный концерт "Рок над Невой" будет бесплатным для зрителей. Его проведут при поддержке фонда "Росконгресс", который организует проведение ПМЭФ.

Примечательно, что на прошлой неделе "Росконгресс" объявил, что хедлайнерами концерта на Дворцовой в дни ПМЭФ станут совсем другие музыканты, а именно группа "Звери".

Как пишет "Фонтанка" со ссылкой на профильный комитет, выступление "Зверей" Смольный не анонсировал и договора с группой не заключалось. Поэтому, рассудили чиновники, о прямой замене исполнителя говорить не приходится. 

Перед тем, как было объявлено о выступлении "Чиж&Co" и "Джанго", на "Зверей" посыпались жалобы. Одну из них в прокуратуру написал депутат ЗакСа Константин Чебыкин, нашедший в высказываниях лидера музыкального коллектива критику военной спецоперации. Единоросс призвал вовсе запретить запретить "Зверям" концертную деятельность в России.

фото: Антон Пушкарев / YouTube (скриншот)


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Чебыкин Константин Александрович 




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