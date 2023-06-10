В Петербурге пустили проходческий щит в сторону будущих станций зеленой ветки метро

В котловане на Туристской улице в тестовом режиме запустили двухпутный проходческий щит "Надежда", о чем сообщает пресс-служба Смольного. Он отправился в сторону будущих станций, которые продолжат зеленую ветку на север: "Богатырской" и "Каменки".

При запуске щита присутствовали губернатор Александр Беглов и один из его заместителей Николай Линченко. Глава города похвалил сотрудников компании "Метрострой Северной Столицы".

"Сократили сроки восстановления щита "Надежда". Его работоспособность восстановлена, и он приступил к работе. Приморский район разделен железной дорогой и нуждается в новых станциях метро", - произнес Беглов.

На сегодняшний день Смольный закупает технику для метростроения преимущественно отечественного производства. В следующем году город получит два однопутных проходческих щита, изготовляемые на Обуховском заводе.

Для продолжения зеленой ветки "Надежде" нужно будет пройти 4,6 км под землей. Ранее щит использовали при строительстве Фрунзенского радиуса.