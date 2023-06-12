Беглов поздравил петербуржцев с годовщиной освящения Исаакиевского собора

По случаю 165-летия со дня освящения Исаакиевского собора в нем прошла Божественная литургия, передает пресс-служба Смольного. С участием митрополита Варсонофия также состоялся крестный ход.

"Исаакиевский собор – памятник труду и таланту наших предков, всех кто его возводил и украшал – государственным деятелям, архитектору Огюсту Монферрану, художникам, скульпторам, инженерам, всем строителям", - отметил губернатор Александр Беглов, отдельно поздравивший митрополита.

По мнению Беглова, церковь и государство должны быть союзниками в сохранении культурных ценностей.

Напомним, что в 2017 году собор, представляющий собой государственный памятник, попытались передать РПЦ. Это вызвало уличные протесты. В 2019 году распоряжение о подготовке к передаче собора утратило силу.

фото: gov.spb.ru