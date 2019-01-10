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13:56

Распоряжение о подготовке к передаче Исаакия РПЦ утратило силу

Распоряжение о подготовке к передаче Исаакиевского собора в ведение РПЦ утратило свою силу 30 декабря, церковь не подала заявку, передает ТАСС со ссылкой на представителей комитета имущественных отношений.

«Распоряжение 30 декабря утратило силу, заявок от РПЦ на передачу Исаакиевского собора на данный момент не поступало», – сказали в комитете.

О том, что распоряжение утратит силу в конце 2018 года, говорил врио губернатора Петербурга Алекcандр Беглов в ответе на запрос депутатов ЗакСа. В п. 3 приложения к распоряжению было указано, что до 30 декабря 2018 года должен быть заключен договор о передаче музейных предметов и коллекций из Исаакия, входящих в состав государственной части Музейного фонда России.

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14:55    
беглый УЖЕ ОТДАЛ ЗЕНИТ-АРЕНУ и передаст ИСААКИЙ - выбраться хочет наивный

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