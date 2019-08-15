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15 августа, 16:04

Амосов вновь выступил за сохранение Исаакия в собственности города

фото ЗакС политика Амосов вновь выступил за сохранение Исаакия в собственности города

Зарегистрированный кандидатом в петербургские губернаторы политик Михаил Амосов изложил свою позицию относительно принадлежности Исаакиевского собора. За последнее время его мнение осталось неизменным: менять собственника, на его взгляд, нецелесообразно, и ничего дурного в существующем положении вещей нет.

"Если мы понимаем, что Исаакиевский собор — это один из лучших музеев мира, то давайте его не трогать. Давайте сосуществовать, давайте договариваться. В таких вопросах нужно слышать не только религиозную общественность, но и весь город. И власть должна принимать решения, которые не раздражали бы в целом городскую общественность", - заявил он на брифинге 15 августа.

Амосов был одним из нескольких представителей ЗакСа, активно защищавших Исаакий от притязаний РПЦ в разгар этого конфликта на улицах города в начале 2017 года. Конфликт сейчас находится в "замороженном состоянии". Некоторые спикеры и общественные деятели, в частности, выступающие на радиостанции "Эхо Петербурга", опасаются, что после выборов губернатора, если они пройдут с желанным для власти результатом, за принадлежность исторического памятника снова придется всерьез побороться.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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