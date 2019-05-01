На митинге у Исаакиевского собора высказались в защиту музея

Участники инициативной группы “Сохраним Исаакиевский собор” 1 мая выступили на митинге объединения "РОТ-Фронт" на Исаакиевской площади, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Они заявили, что РПЦ не оставляет надежды получить в собственность музей. Активистка Кристина Верман отметила, что церковные служащие оказывают давление на руководство Исаакия.

- Туристы уходят с экскурсий, потому что попы громко читают псалмы и не слышно, как работает экскурсовод, - заявила Верман.

На Исаакиевской площади прошли два митинга коммунистов: КПРФ и представителей "РОТ-Фронт". Ранее здесь митинговали представители ЛДПР.

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