ЗакСу вновь потребовались платки с Исаакиевским собором

Законодательное собрание решило снова закупить мужские кашне и женские платки. Ассортимент сувениров такого рода при этом сократился: если раньше парламент закупал платки нескольких видов, то теперь необходимы аксессуары только с изображением Исаакиевского собора и Мариинского дворца. Кроме того, Законодательное собрание вновь пополняет запас наручных и карманных часов. Общая стоимость двух закупок составляет почти миллион рублей.

Закупки на сувениры опубликованы 29 марта. 300 шифоновых женских платков и 150 мужских кашне должны быть упакованы в подарочные коробки с тиснением в виде Мариинского дворца и надписью «Законодательное собрание Санкт-Петербурга». На платках - достопримечательности города: Исаакиевский собор, Мариинский дворец, Медный всадник и другие. Максимальная сумма этой закупки – 481 тысяча рублей.

В прошлый раз платки ЗакС закупал в 2017 году. В общей сложности за тот год было приобретено на деньги налогоплательщиков 600 различных платков (из них 350 с изображением Исаакиевского собора) и 250 кашне. Общая сумма контрактов – 910 тысяч рублей. Отметим, в 2017 году в Петербурге проходили массовые протесты горожан против передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ. Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров передачу храма поддерживал. 29 марта стало известно, что власти отказались от идеи передачи собора РПЦ.

Впрочем, аналогичные шарфы ЗакС приобретал и в 2016 году. Тогда сумма заказа составила 419 тысяч рублей.

Помимо платков 29 марта ЗакС заказал 30 наручных мужских часов и столько же женских. Каждая десятка должна быть определенного вида, но на всех из них должен быть герб Петербурга в верхней части циферблата и гравировка «От Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» на тыльной стороне. Еще парламент хочет получить 30 карманных часов. Они должны быть круглой формы и из нержавеющей стали. На открывающейся крышке со стороны механизма необходима гравировка «От Законодательного собрания Санкт-Петербурга» с изображением Мариинского дворца в центре. За все часы законодательный орган готов отдать максимум 498,3 тысяч рублей.

Напомним, ЗакС регулярно заказывает подобные сувениры. В 2018 году ЗакС закупил настенных и наручных часов на общую сумму 1,95 млн рублей. За 2017 год год Законодательное собрание потратило на тикающие сувенирны 2,8 млн рублей.

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