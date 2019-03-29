СМИ: Власти закрыли тему передачи Исаакиевского собора РПЦ

Власти отказались от планов по передаче Исаакиевского собора РПЦ, этот вопрос больше не стоит на повестке дня, передает РБК со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, эта тема «закрыта». Он пояснил, что в соборе и так проводятся службы, для этого передача не нужна, и все стороны «пришли к пониманию, что передача Исаакия не первостепенный вопрос». По данным издания, свою роль сыграло и недовольство петербуржцев, которые выступали против передачи.

В конце декабря 2018 года распоряжение о подготовке к передаче Исаакия РПЦ утратило силу. Его хотели передать в 2017 году, когда экс-губернатор Георгий Полтавченко объявил вопрос решенным. Это спровоцировало серию протестов со стороны петербуржцев. В итоге передача так и не состоялась, и конфликт сторон перешел в стадию «заморозки».

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