При помощи граффити петербуржцам попытались объяснить, что такое "рашка"

К отмечаемому 12 июня Дню России на 9-й Советской улице появилось новое граффити от арт-группы "Явь".

Художники предложили несколько значений для слова "рашка". По мысли авторов, так называлось Сербское княжество в Средние века, так в народе называют поезда "Ра-1", "Ра-2, "Ра-3", так называется приток реки Ибар и, наконец, существует одноименный архитектурный стиль.

В комментарии к работе авторы вспомнили ставшую знаменитой реплику музыканта Юрия Шевчука, посвященную родине и президенту. В середине дня уличный рисунок начали закрашивать сотрудники коммунальных служб.

Отметим, что иногда граффити "Яви" приводят к задержаниям участников арт-группы и последующим штрафам.

фото: Арт-группа Явь / Telegram