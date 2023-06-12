Главному инспектору Балтийской таможни назначили домашний арест

Суд в Петербурге избрал меру пресечения для главного государственного инспектора Балтийской таможни в виде домашнего ареста.

Как сообщет портал 78.ru со ссылкой на собственные источники, чиновник, имя которого не называется, проходит по коррупционному делу. Известно, что это женщина.

По версии силовиков, инспектор приняла коррупционное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей от ООО "Технология Тонирования". За эти деньги взяткополучатель обеспечила ускоренный выпуск деклараций на товары.

Примечательно, что в марте Пушкинский районный суд отправил под стражу Елену Сальман, которая тоже имела должность главного государственного инпектора Балтийской таможни. Ей инкриминируют три эпизода получения взятки (ч. 5 ст. 290 УК).