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Из-за очередного поджога релейного шкафа под Петербургом задерживались электрички

фото ЗакС политика Из-за очередного поджога релейного шкафа под Петербургом задерживались электрички

Неизвестные в очередной раз подожгли релейный шкаф под Петербургом, что привело к задержке движения электричек. На этот раз оборудование горело на направлении Пискарёвка - Ржевка, информирует пресс-служба Октябрьской железной дороги. Предварительно установлено, что шкаф могли поджечь.

"В связи с произошедшим задержаны три пригородных поезда до 15 минут", - отчитались в ОЖД.

В компании попросили петербуржцев сообщать о подозрительных личностях на железной дороги по телефону 8 (800) 775-00-00.

Последний раз в городе зафиксировали сразу два горевших релейных шкафа в конце мая.


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