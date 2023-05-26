В Петербурге за сутки зафиксировали два горевших релейных шкафа со следами поджогов

За минувшие 24 часа петербургские железнодорожники обнаружили два горевших релейных шкафа: один из них находился в Красногвардейском районе, другой — в Кировском, информирует пресс-служба ОЖД.

"25 мая на перегоне Броневая — Лигово Октябрьской железной дороги зафиксировано вскрытие релейного шкафа со следами поджога. На движение поездов происшествие не повлияло", — сообщили в ОЖД.

Днём ранее в районе шести утра горел релейный шкаф, расположенный на перегоне Заневский Пост II — Ржевка. Железнодорожники также подозревают поджог. На движении поездов инцидент также не сказался.

Отметим, что из-за подобного случая, произошедшего 17 мая на перегоне Мельничный Ручей — Ржевка, поезда были вынуждены следовать с задержкой.

Тогда же курсанта из Петербурга отправили под арест по делу о поджоге релейного шкафа на Финляндском направлении.