Акватория Невы находится под особым контролем в дни ПМЭФ, заявил Беглов

На время проведения Петербургского международного экономического форума акватория Невы оказалась под особым вниманием, заявил 13 июня в беседе с РИА "Новости" губернатор Александр Беглов. В частности, полностью запрещены катания на гидроциклах по реке в черте города.

"Под особый контроль взята акватория Северной столицы. Запрещено передвижение водных мотоциклов (гидроциклов) на Неве", — поведал Беглов информагентству.

Также вводятся ограничения на движение маломерных судов по Неве в период между 21:00 и 01:30. Следить за выполнением запрета будут патрульные катера на отрезке между Троицким и Биржевым и Дворцовым мостами.

"Во избежание недоразумений мы заранее проинформировали о запрете бизнес, представителей киноиндустрии и средств массовой информации", — добавил Беглов.

В середине мая власти Петербурга ввели временный запрет на запуск беспилотников в черте города, а также ограничили передвижение на гидроциклах по Неве от Большого Обуховского до Благовещенского моста, а также по ряду рукавов дельты реки. Запрет действует до 31 июля.