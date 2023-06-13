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Новости 11:54

Суд запретил главе вологодского "Яблока" пользоваться интернетом и телефоном

фото ЗакС политика Суд запретил главе вологодского "Яблока" пользоваться интернетом и телефоном

Суд в Великом Устюге назначил главе вологодского отделения "Яблока" Николаю Егорову, обвиняемому в повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК), запрет на пользование телефоном и интернетом, делится "ОВД-Инфо"*.

Егорова задержали из-за четырёх пацифистских постов в социальной сети "ВКонтакте".

Перед этим "яблочника" трижды штрафовали по административной статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Семья политика сообщала, что он мог стать жертвой доносов.

Напомним также, в "Яблоке" ранее отметили, что Егоров стал уже третьим лидером региональной ячейки партии, которого привлекают к уголовной ответственности по статье 280.3 УК. Ранее председатель якутского отделения Анатолий Ноговицын и председатель камчатского отделения Владимир Ефимов отделались крупными штрафами (с каждого взыскали по 200 тысяч рублей).

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов


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