НАК рассказал о предотвращении почти 30 диверсий и терактов на транспортных объектах

Российские правоохранители и сотрудники спецслужб предотвратили 28 терактов и диверсий на объектах транспортной инфраструктуры с начала СВО, сообщил 13 июня ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Во вторник состоялось заседание НАК под председательством его главы, директора ФСБ Александра Бортникова. Мероприятие было посвящено вопросам противодействия диверсиям на транспорте.

"С февраля 2022 года на объектах транспорта предотвращено 28 диверсий и террористических актов", — цитирует сообщение комитета ТАСС.

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