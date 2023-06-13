Володин пообещал уделить "особое внимание" вопросам соцзащиты участников СВО на правительственном часе в среду

Депутаты Госдумы на предстоящем правительственном часе уделят особое внимание вопросам социальной поддержки участников спецоперации, заявил 13 июня спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Мероприятие состоится в среду, участие в нем пример глава Минтруда Антон Котяков.

"Особое внимание планируем уделить вопросам социальной защиты участников СВО и членов их семей, в том числе доступность социального обслуживания и средств реабилитации. Эта тема на контроле Государственной думы", — приводит слова Володина парламентская пресс-служба. Само заявление прозвучало по итогам совещания с главами фракций.

Володин отметил, что на отчете министра в режиме ВКС будут участвовать представители всех российских регионов.

В начале июня Володин высказался за создание центров военно-патриотического воспитания во всех регионах страны.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина