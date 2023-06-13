ЛДПР внесла в Госдуму проект о лицензировании содержания собак опасных пород

Члены фракции ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательном лицензировании права на содержание опасных пород собак. Инициатива предполагает внесение изменений в закон "Об ответственном обращении с животными" и в ряд иных актов.

Согласно предлагаемым поправкам, депутаты выступают за запрет владения собаками опасных пород для не достигших 18 лет россиян. При этом они предлагают обязать совершеннолетних граждан получать лицензию на владение такими питомцами "в районном управлении внутренних дел по месту постоянного проживания".

"Виновными в агрессии животных против людей, в первую очередь, являются заводчики, которые легкомысленно относятся к содержанию и разведению потенциально опасных собак", — поделились мнением законотворцы в пояснительной записке к проекту.

Для получения лицензии гражданин должен будет предъявить, среди прочего, справку об отсутствии психических заболеваний, а вместе с ними алкогольной и наркотической зависимостей. Также от него потребуется справка о прохождении курса дрессировки собак и документ о том, что количество собак в жилье соответствует установленным нормам жилой площади, а заодно и письменное согласие на содержание собаки от всех собственников и жильцов квартиры.

Разведение собак опасных пород гражданами депутаты предлагают законодательно запретить. Размер пошлины при выдаче лицензии составит не более одного МРОТ, полагают они.

Ранее суд в Петербурге разрешил незрячим горожанам спускаться в метро с собаками-поводырями без намордников.