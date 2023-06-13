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Новости 12:49

Петербургский депутат передумал участвовать в забеге в ЮАР

фото ЗакС политика Петербургский депутат передумал участвовать в забеге в ЮАР

Лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Петербурга Дмитрий Павлов принял решение не участвовать в 90-километровом ультрамарафоне The Comrades, который стартовал в ЮАР в воскресенье, 11 июня. Парламентарий написал в своем Telegram-канале, что депутатская деятельность помешала ему достичь нужного уровня подготовки. 

"В мае, после консультаций с тренером, спортивным врачом и близкими, принял сложное, но оптимально-возможное осознанное решение: отложить этот старт на следующий год. В характере есть сложившаяся установка - делать все основательно, на хороший результат, а для этого нужен достаточный период времени", - написал Павлов. 

О планах отправиться в ЮАР Павлов рассказывал еще в феврале 2023 года. Его тренером стал  участник Олимпийских игр 1996 и 2004 годов Леонид Швецов. Павлов отметил, что продолжит тренировки. Сейчас у него в планах участие в Петербургском международном экономическом форуме, трейле "Белые ночи" в поддержку экологии Балтийского моря, а также фестиваль "Мотостолица", который пройдет в конце июля. 

Напомним, депутат многие годы ведет активный образ жизни. Кроме непосредственного участия в забегах, среди которых, например, Бостонский марафон, он выступает в качестве популяризатора беговой культуры. Так, Павлов создал серию забегов Pushkin Run.

Константин Леньков


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Упоминаемые персоны
Павлов Дмитрий Геннадьевич 




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