ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:08

Госдума рассмотрит инициативу об освобождении участников СВО от уголовной ответственности

фото ЗакС политика Госдума рассмотрит инициативу об освобождении участников СВО от уголовной ответственности

На рассмотрение Госдумы поступил 13 июня законопроект об освобождении участников спецоперации от уголовной ответственности за ранее совершенные преступления небольшой или средней тяжести. Авторами инициативы выступили сенатор Андрей Клишас и депутаты Павел Крашенинников и Ирина Панькина.

Проект касается граждан, совершивших или осужденных за уголовные преступления небольшой или средней тяжести, "в случае их призыва на военную службу по мобилизации или в военное время <...> или заключения в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракта о прохождении военной службы". Авторы предлагают освобождать таких граждан от ответственности после получения ими государственной награды или же с момента увольнения со службы.

Как полагают законотворцы, предлагаемая ими инициатива "не противоречит предусмотренным уголовным законодательством принципам". Сам же правовой механизм освобождения совершивших преступления или осужденных "будет способствовать достижению целей наказания, а также обеспечит дополнительными возможностями комплектования Вооруженных сил", полагают они.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал уделить на правительственном часе в среду особое внимание вопросам социального обеспечения участников СВО.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости13 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама