Экономика Петербурга защищена "подушкой безопасности", заявил Беглов

Западные санкции и уход зарубежных компаний не оказали значительного влияния на Петербург, полагает губернатор Александр Беглов. В интервью РИА "Новости" он выразил мысль, что город "достойно" переносит происходящие события и готовит новые проекты. Также он заявил о "подушке безопасности", сформированной по итогам 2022 года.

"Сложностей, способных повлиять на социально-экономическую ситуацию в Петербурге, мы не видим. Проблем у города из-за этого не возникло. По итогам прошлого года Петербург сформировал "подушку безопасности", — заявил информагентству градоначальник.

По оценке Беглова, Петербург "по-прежнему достойно держится" на фоне введенных санкций и ухода западных компаний. В городе выполняются запущенные проекты и готовятся новые, отметил он.

Ранее стало известно о том, что Смольный не стал раскрывать детали трат 13 миллиардов рублей из резервного фонда, скрыв из под грифом "для служебного пользования".