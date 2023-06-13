Путин исключил совершение преступлений полицейскими из списка отягчающих обстоятельств

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому совершение умышленного преступления сотрудником МВД исключается из списка отягчающих обстоятельств. Документ опубликован 13 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

"Пункт "о" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации <...> признать утратившим силу", — говорится в тексте закона. Признанный недействительным пункт относится к списку отягчающих обстоятельств, он звучит как "совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел".

В конце мая закон был одобрен в третьем чтении Государственной думой, на рассмотрение которой он был внесен в октябре прошлого года. Авторами проекта выступили четыре депутата от КПРФ, актуальность идеи они объясняли "фактической дискриминацией сотрудников органов внутренних дел". Они отмечали, что совершение преступления сотрудниками иных силовых структур не рассматривается как отягчающее обстоятельство, подобная норма применяется исключительно в отношении работников МВД.